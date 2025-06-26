Две российские авиакомпании возобновят полеты в Израиль

Авиакомпании Red Wings и «Азимут» возобновят полеты в Израиль

Две российские авиакомпании — Red Wings и «Азимут» — возобновят полеты в Израиль. Об этом сообщает РБК.

Так, Red Wings вновь начнет летать в Тель-Авив со 2 июля из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, а также из Минеральных Вод — с 3 июля. «Азимут» вернется к выполнению рейсов туда 27 июня — из Сочи и 30 июня — из Минеральных Вод.

Ранее Росавиация обновила указания для отечественных эксплуатантов воздушных судов после анализа обстановки, сложившейся из-за конфликта на Ближнем Востоке. В документе отмечается запрет на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Мера действует до 4 июля.