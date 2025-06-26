Росавиация продлила авиакомпаниям запрет на полеты в четыре страны

Росавиация обновила указания авиакомпаниям из-за обстановки на Ближнем Востоке

Росавиация обновила указания для отечественных эксплуатантов воздушных судов после анализа обстановки, сложившейся на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Официальная информация размещена в Telegram-канале Федерального агентства воздушного транспорта.

Как сообщили в ведомстве, обновленные указания (NOTAM) для российских авиакомпаний содержат предписание не выполнять полеты в аэропорты Ирана, а также осуществлять рейсы из них. Также в документе отмечается запрет на полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Мера действует до 4 июля.

Отечественным перевозчикам рекомендуется выбирать для полетов альтернативные маршруты.

Кроме того, в Росавиации уточнили, что запрет российским авиакомпаниям на ночные полеты (в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») в Израиль продлен до 12 июля. Подчеркивается, что решение о выполнении рейсов в эту страну авиакомпании России должны принимать с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), где оцениваются факторы риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

Ситуация с полетами в Катар изменилась. Ранее власти этой страны решили временно закрыть воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность граждан, резидентов и гостей страны. Введенный Росавиацией временный запрет на использование воздушного пространства этого государства прекратил действие, добавили в ведомстве.

23 июня стало известно, что Росавиация запретила авиакомпаниям летать над пятью странами. В ФАВТ оповестили, что соответствующее решение связано с обеспечением безопасности полетов гражданских судов.