Появились подробности о застрявшей в горах Киргизии без воды и еды на пять дней россиянке

«112»: Российская альпинистка уже неделю ждет помощи в горах Киргизии

Взошедшая на гору в Центральной Азии российская альпинистка уже пять дней ждет помощи спасателей, застряв на вершине без еды и воды. Подробности появились у Telegram-канала «112».

Уточняется, что Наталья находится на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой. Уже дважды вертолеты Минобороны России пытались добраться до нее, однако из-за плохой видимости сделать это не удалось. Более того, один из пилотов не справился с управлением, в результате чего пострадал он сам и один из спасателей.

Точных данных о состоянии 47-летней женщины нет, но известно, что у нее есть спальный мешок. 20 августа будет предпринята еще одна попытка по спасению.

Ранее Mash писал, что Наталья находится на семитысячнике с 12 августа — 7 дней. Ее напарник оказал путешественнице первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой. На кадрах с дрона видно, что путешественница лежит в розовой палатке живая.

