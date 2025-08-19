В Киргизии приготовились эвакуировать застрявшую на пике Победы россиянку

Спасатели приготовились эвакуировать застрявшую на пике Победы россиянку

Группа спасателей приготовилась эвакуировать застрявшую на пике Победы в Киргизии россиянку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

По информации ведомства, группа военных на вертолете за последний день уже спасла с горных склонов несколько альпинистов. Понадобилось шесть рейсов. Конкретных сроков спасения россиянки Натальи нет.

Ранее Mash писал, что Наталья находится на семитысячнике с 12 августа — 7 дней. Ее напарник оказал путешественнице первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой. На кадрах с дрона видно, что путешественница лежит в розовой палатке живая. Две попытки добраться до нее на вертолетах оказались безуспешны из-за плохой видимости. В ходе операции пострадали пилот и спасатель, а также не выжил пытавшийся ей помощь итальянский альпинист.

