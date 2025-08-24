Спасатель Семенов: Итальянский альпинист погиб при попытке спасти Наговицину

В группе российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы, находилось двое иностранцев — итальянец Лука и немец Гюнтер. Они оба пытались как-то помочь россиянке, и в итоге для гражданина Италии это обернулось гибелью, рассказал глава спасательного отряда Александр Семенов «Известиям».

Сперва с Наговициной находился еще один русский альпинист — Роман. Он дал ей обезболивающее и утеплил, а затем вернулся в лагерь. Там он рассказал иностранцам о состоянии женщины. На следующий день Лука и Гюнтер отправились к ней с газом, едой, палаткой и спальником и перемогли переночевать. Однако Лука в какой-то момент потерял варежку, и в итоге это привело к обморожению руки.

«Лука после этого сильно очень поморозился, он потерял варежку, получил обморожение правой руки, очень сильное. Настолько сильное, что потом это очень сильно сказалось на его здоровье. В скором времени, буквально, наверное, в течение суток, у него начался отек мозга», — делится спасатель. По его словам, итальянец впал в агонию и даже пытался избавиться от своей руки. В итоге он погиб.

Отмечается, что смерть настигла мужчину на высотке около 6800 метров. Точное местонахождение его тела пока не установлено.

