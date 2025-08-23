«Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили

Операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной провалилась

Операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии с 12 августа, завершили.

Начальник базового лагеря альпинистов Южный Иныльчек Дмитрий Греков признал, что Наговицину невозможно транспортировать с того места, где она находится, так как туда невозможно добраться.

С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека Дмитрий Греков начальник базового лагеря альпинистов

Он уточнил, что спасателям известно ее местонахождение, но оттуда невозможно спустить человека на руках. «Только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — пояснил он.

Направлявшаяся на поиски Наговициной группа спасателей прекратила операцию, так как ее руководителю стало плохо из-за проблем со спиной после первой спасательной операции. Тогда команда вылетела на поиски на вертолете, но при возвращении пострадала при жесткой посадке.

Прекращение восхождения спасателей к Наговицыной также подтвердили в МЧС Киргизии, назвав причиной плохую погоду. По словам источника в ведомстве, возможность добраться до Наговициной появится только летом следующего года. При этом представитель МЧС Адиль Чаргынов подчеркнул, что важно добраться до точки. «Пока никто туда не доберется, пульс не прощупает, нельзя однозначно утверждать, что она мертва», — пояснил он, однако указав, что многие альпинисты придерживаются мнения, что спасать в горах уже некого.

Ранее уже появились предположения, что Наговицына погибла.

Фото: @natalina_1022

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин пояснял, что шансы на спасение россиянки были крайне низки из-за экстремальных условий: трехкилометрового скального гребня, необходимости задействовать не менее 30 опытных спасателей и невозможности применения авиации из-за разреженности воздуха на высоте 7 тысяч метров. Пятницин отметил, что, по мнению федерации, Наговицыну недостаточно подготовили к такому сложному маршруту.

Наговицына отправилась на восхождение вопреки проблемам с ногой

Подруга россиянки Лия Попова рассказала, что Наговицына отправилась в поход со свежей травмой. Полгода назад женщина уже ломала ногу, а первая попытка покорить пик Победы была у нее в 2024 году.

Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок «Снежный барс». Для альпинистов это очень престижно Лия Попова подруга Натальи Наговицыной

Тогда гид принял решение повернуть назад, поскольку для восхождения требовалась более тщательная подготовка. После этого Наговицына готовилась ко второй попытке, участвовала в забегах и никогда не жаловалась на перелом, а напротив, была в отличной физической форме.

Когда альпинистка решилась на повторное восхождение, она приобрела лишь базовую страховку, не превышающую 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей), а свою судьбу, как выяснили СМИ, доверила неопытному гиду. Сам тур обошелся женщине в 400 тысяч рублей.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко отметил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности. Шансы на спасение россиянки он описал словом «невозможно». Это подтверждает случай с альпинистом Михаилом Ишутиным, который несколько лет назад остался на вершине — его тело до сих пор там.