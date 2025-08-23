Операцию по спасению застрявшей в горах Киргизии россиянки приостановили

МЧС: Операцию по спасению застрявшей в горах Киргизии Наговицыной приостановили

Начальник управления по работе со средствами массовой информации (СМИ) и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов заявил, что операцию по спасению россиянки Натальи Наговицыной, застрявшей в горах в Киргизии, приостановили, передает РИА Новости.

Он пояснил, что все мероприятия по вызволению женщины были прекращены из-за ухудшения погоды. Кроме того, операцию пришлось прервать в связи с ухудшением самочувствия лидера поискового отряда, отметил Чаргынов.

До этого появились данные о том, что россиянки уже нет в живых.

В свою очередь представитель МЧС Киргизии подчеркнул, что важно добраться до точки. «Пока никто туда не доберется, пульс не прощупает, нельзя однозначно утверждать, что она мертва», — пояснил он.

Многие альпинисты придерживаются мнения о том, что спасать в горах уже некого, добавил Чаргынов.

Россиянка Наговицына застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа из-за перелома ноги. В последний раз живой женщину видели во время запуска коптера 19 августа.