Застрявшая в горах Киргизии россиянка погибла

Shot: Застрявшая на пике Победы альпинистка Наговицына погибла

Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Киргизии, погибла. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что забрать тело Наговицыной смогут после того, как нормализуются погодные условия, что позволит поднять в воздух вертолет. Также отозвана спасательная группа, которая должна была забрать с высоты 4,5 километра погибшего итальянского альпиниста Луки Сингальи.

Ранее опытные альпинисты, отправившиеся на помощь Наговицыной, которая уже 10 дней находится на пике Победы, не смогли добраться до места и вернулись в лагерь. При этом работающие в лагере «Южный Иныльчек» спасатели назвали две причины, из-за которых женщина могла не выжить.