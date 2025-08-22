Отправившиеся к застрявшей на пике Победы россиянке спасатели вернулись в лагерь

Mash: Спасатели не смогли добраться до застрявшей на пике Победы россиянки

Спасатели, отправившиеся на помощь российской альпинистке Наталье Наговицыной, которая застряла на пике Победы со сломанной ногой, не смогли добраться до места и вернулись в лагерь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что руководителя группы, 57-летнего опытного альпиниста Виталия Акимова, начала беспокоить травма, которую он получил во время первой попытки спасти россиянку 16 августа.

По данным источника, альпинисты решили вернуться в лагерь на высоту 4,2 тысячи метров. В состав команды, помимо Акимова, вошли 42-летний турист и гид из Бишкека Андрей Алипов, 38-летний альпинист из Бишкека Сергей Красовский и 37-летний «высотник» из Новосибирска Андрей Новиков.

Еще один вертолет с европейскими гидами и спасателями должен забрать тело итальянского альпиниста Луки Сингальи и помочь в эвакуации Наговицыной. Его вылет отложили до понедельника из-за погодных условий.

Ранее чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев назвал пик Победы в Киргизии, на котором застряла сломавшая ногу россиянка, одной из самых сложных вершин постсоветского пространства. По его словам, он известен в узких кругах элиты альпинизма.

Альпинистка Наговицына сломала ногу на горном пике Победы и застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа. Было предпринято несколько безуспешных попыток спасти россиянку. Операция по спасению на данный момент продолжается.

