13:53, 22 августа 2025ПутешествияЭксклюзив

Альпинист рассказал об особой сложности ставшего ловушкой для россиянки пика Победы

Альпинист Киселев: Пик Победы не очень популярен у альпинистов
Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Globallookpress.com

Горный пик Победы в Киргизии, на котором застряла сломавшая ногу россиянка, — одна из самых сложных вершин постсоветского пространства, мерило мастерства альпиниста. Об этом «Ленте.ру» рассказал чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он отметил, что вершина не очень популярна среди альпинистов.

«Очень сложна, не каждый восьмитысячник такой сложный. Хоть она и семитысячник. Одна из самых сложных вершин в СССР, мерило мастерства альпиниста-высотника. (…) В СССР пик Победы — это было мерило профессионализма, мерило мастера спорта. Сложный технически, сложный физически маршрут. Новичков на такой горе не найдешь», — сказал Киселев.

Он отметил, что пик Победы не очень популярен, но известен в узких кругах элиты альпинизма.

12 августа 47-летняя россиянка сломала ногу на горном пике Победы в Киргизии и застряла на высоте 7000 метров. Она провела на вершине более девяти дней. Напарник путешественницы оказал ей первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой. Было предпринято несколько безуспешных попыток спасти альпинистку. Операция по спасению на данный момент продолжается.

После этого случая альпинисты начали отказываться от восхождения на горный хребет.

