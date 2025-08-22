Путешествия
Альпинисты начали отказываться от подъема на гору в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Альпинисты начали отказываться от восхождения на горный хребет в Киргизии после несчастного случая с Натальей Наговицыной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Путешественницы Валерия Михайлова и Розалия Халикова сообщили, что отказались от дальнейшего подъема на гору Тянь-Шань в Киргизии. Причиной послужили непогода и новости о застрявшей на пике Победы Наговицыной.

«Интернет сыграл, на самом деле, злую шутку, потому что мы понимали, что это рядом с нами. Очень сильное напряжение вызывает. Наверное, поэтому решили, не только из-за погоды не идти, но и когда услышали про этот случай», — поделились женщины.

Михайлова отметила, что волновалась перед восхождением, так как с ней в поход отправилась вся семья. Почувствовать облегчение альпинистка смогла, только после спуска на вертолете вниз.

Россиянка сломала ногу и застряла на одном из семитысячников Тянь-Шань 12 августа, она провела на вершине уже более 9 дней. Операция по спасению продолжается. Если спустить Наговицыну живой не удастся, заставить оплачивать расходы могут ее 27-летнего сына.

