С застрявшей на пике Победы россиянки захотели взыскать миллионы рублей за спасение

Mash: С альпинистки Наговицыной могут взыскать часть средств за спасение
Алина Черненко

Фото: @natalina_1022

С российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, захотели взыскать часть средств за ее спасение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, если спустить россиянку живой не удастся, заставить оплачивать расходы могут ее 27-летнего сына. Уточняется, что сумма составляет около 60 тысяч долларов (примерно 4,8 миллиона рублей), которые в полном объеме страховка не покрывает.

Как пишет издание, перед восхождением Наговицына купила лишь базовую страховку, рассчитанную на расходы на сумму в 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей). Изначально в группе должно было быть шесть человек, но двое отказались от мероприятия еще до его начала. Остались Наговицына, ее напарник Роман, а также немец и итальянец, которые пытались спасти альпинистку.

На помощь женщине отправились добровольцы из турфирмы. Профессиональные альпинисты пробирались к ней почти двое суток и в четверг, 21 августа, достигли отметки в 5,8 тысячи метров. До точки назначения остается еще 1,4 тысячи.

Ранее стало известно, что Наговицына отправилась покорять пик Победы со свежей травмой. По словам подруги альпинистки, полгода назад та уже ломала ногу.

