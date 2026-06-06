Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:48, 6 июня 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на переигравшего их Путина

Соскин: Путин переиграл Зеленского, обратившись к военным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин переиграл украинского лидера Владимира Зеленского, обратившись не к нему, а к российским бойцам. На это указал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Так он прокомментировал заявление Путина на фоне письма Зеленского. По его словам, российский лидер вернул власти Киева «к реалиям на земле». «Надо признать, что нас переиграли», — заявил Соскин.

4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нем он предложил начать прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой, а также призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Черном море атаковано рыболовецкое судно под флагом Турции. Есть ли у Анкары подозреваемые?

    В Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели

    На Западе рассказали об истерике Каллас после слов Путина

    В Германии предсказали катастрофу из-за статуса Украины в ЕС

    Россия в ООН угостила иностранцев пирожками и рассказала о «лепоте»

    В США захотели заставить Европу заплатить серьезную цену за Украину

    Районы Москвы начали украшать ко Дню России

    Внутреннюю политику Украины сочли полным террором

    Ученые рассказали о скором сближении трех планет

    В России рассказали о владении Лукашенко «психологическим айкидо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok