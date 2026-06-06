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02:53, 6 июня 2026Наука и техника

Ученые рассказали о скором сближении трех планет

Астроном Алексеев: Наиболее ожидаемым явлением июня будет сближение Венеры и Юпитера
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Одним из самых заметных явлений окажется сближение Венеры и Юпитера, а к ним должны приблизиться Меркурий и Луна. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

По словам специалиста, небесное событие хорошо будет видно в вечернее время. «Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера», — объяснил ученый, отметив, что они будут хорошо фиксироваться на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца.

15 июня к этим планетам приблизится Меркурий, а через два дня, 17 июня, общую картину дополнит Луна. Спутник Земли займет свое место в небе между Венерой и Юпитером.

Все объекты, за исключением Меркурия, будут отлично прослеживаться на вечернем небе невооруженным глазом. «Если есть в распоряжении любительский телескоп или бинокль, то картину можно будет рассмотреть в подробностях», — рекомендовал Алексеев.

Ранее астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров пообещал россиянам в ближайшее время один из самых мощных звездопадов года. Так, метеорный поток Ариетиды можно будет увидеть с 7 по 9 июня.

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