Застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка отправилась в поход со свежей травмой

KP.RU: Альпинистка Наговицына получила травму перед восхождением на пик Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицына отправилась покорять пик Победы в Киргизии со свежей травмой. Об этом сообщает KP.RU.

Подруга россиянки Лия Попова рассказала изданию, что полгода назад Наговицына уже ломала ногу. «Тогда она тоже была в походе, но она не жаловалась никогда, всегда шла вперед к цели. Была в отличной физической форме, участвовала в забегах», — рассказала Попова.

Также стало известно, что застрявшая на пике Победы россиянка в 2024 году уже пыталась покорить этот пятый по счету семитысячник, чтобы получить престижный для альпинистов значок «Снежный барс». Однако гид принял решение повернуть назад, чтобы лучше подготовиться для восхождения. «Весь год она бредила походом, это была ее мечта», — добавила знакомая путешественницы.

Ранее сообщалось, что Наговицына заплатила 400 тысяч рублей за восхождение в 2025 году. 47-летняя российская альпинистка сломала ногу и оказалась в снежной ловушке на горе в Киргизии 12 августа. Несколько попыток спасти женщину не увенчались успехом.