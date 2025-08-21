Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:40, 21 августа 2025Путешествия

Застрявшая на пике Победы россиянка заплатила за тур сотни тысяч рублей

Shot: Альпинистка Наговицына заплатила за тур в Киргизии 400 тысяч рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @natalina_1022

Застрявшая с переломанной ногой на горе в Киргизии россиянка заплатила за тур сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, стоимость восхождения обошлась альпинистке Наталье Наговицыной в 400 тысяч рублей. Группу через горную местность на пик Победы сопровождал неопытный гид.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?
Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?
20 августа 2025

В устроившей тур компании сообщили изданию, что добраться до местонахождения россиянки удастся, ориентировочно, через три дня. 21 августа группа спасателей из шести человек планирует подняться до отметки в 5,8 тысячи метров, а МЧС не привлекают к спасению туристки из-за сложного рельефа и проблем с акклиматизацией на высоте.

На данный момент Наговицына по-прежнему остается на высоте семь тысяч метров при низкой температуре и не подает признаков жизни. Операция по спасению туристки может занять несколько дней, а посадить вертолет на вершине невозможно из-за сильного ветра.

47-летняя российская путешественница Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии 12 августа. На пике женщина застряла без еды и воды. Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбросили на объекты ВСУ трехтонную авиабомбу

    Житель села, оккупированного украинскими войсками, оставил послание на картонке. О чем пенсионер просил российских солдат?

    Пляж в Европе закрыли для туристов из-за нашествия морского слизня

    iPhone 16 рекордно подешевел

    Раскрыта доля оказавшихся во френдзоне россиян

    Появились подробности о введении новых программ в российских автошколах

    Банк России сообщил о замедлении инфляции в большинстве регионов страны

    Подробности работы «моста Трампа» раскрыли

    В России ответили на согласие офиса Зеленского с фактической потерей территорий

    Постсоветского лидера предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости