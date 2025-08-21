Застрявшая на пике Победы россиянка заплатила за тур сотни тысяч рублей

Застрявшая с переломанной ногой на горе в Киргизии россиянка заплатила за тур сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, стоимость восхождения обошлась альпинистке Наталье Наговицыной в 400 тысяч рублей. Группу через горную местность на пик Победы сопровождал неопытный гид.

В устроившей тур компании сообщили изданию, что добраться до местонахождения россиянки удастся, ориентировочно, через три дня. 21 августа группа спасателей из шести человек планирует подняться до отметки в 5,8 тысячи метров, а МЧС не привлекают к спасению туристки из-за сложного рельефа и проблем с акклиматизацией на высоте.

На данный момент Наговицына по-прежнему остается на высоте семь тысяч метров при низкой температуре и не подает признаков жизни. Операция по спасению туристки может занять несколько дней, а посадить вертолет на вершине невозможно из-за сильного ветра.

47-летняя российская путешественница Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии 12 августа. На пике женщина застряла без еды и воды. Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом.