01:03, 21 августа 2025Путешествия

Раскрыты возможные сроки спасения застрявшей на пике Победы россиянки

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Спасение застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистки Натальи Наговицыной в случае благоприятного развития событий может занять от трех до пяти дней. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ выразил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

«Четыре человека идут после трех дней непогоды. Значит, это лавиноопасность, это большие сложности. Неизвестно, дойдут они туда или нет. Маленький шанс существует, что они дойдут. Но это еще, значит, три-четыре, может быть, пять дней», — заявил Яковенко.

Яковенко отметил, что есть опасность того, что сами спасатели могут оказаться под лавиной. Он добавил, что высота горы, на которую пыталась взойти россиянка, превышает 7 тысяч метров и считается одной из самых сложных и опасных гор.

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Напарник россиянки по имени Роман оказал ей первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи для подруги.

    Все новости