Раскрыта судьба застрявшей со сломанной ногой на горе в Киргизии россиянки

Shot: Застрявшая на пике Победы российская альпинистка не выжила

Спасатели раскрыли судьбу альпинистки, которая сломала ногу и несколько дней провела на горе в Киргизии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 47-летняя Наталья, застрявшая на высоте семь тысяч метров на пике Победы, не выжила. Женщина несколько дней лежит в спальном мешке без провизии. На данный момент она перестала двигаться, а температура воздуха на вершине равна -23 градусам Цельсия и становится ниже с каждым днем.

Несколько опытных альпинистов отдельно от киргизских спасателей, которые должны были выдвинуться на помощь 19 августа, отправились к россиянке. Уточняется, что местность, где расположена палатка туристки, труднодоступна для эвакуации. Несколько лет назад там остался без признаков жизни альпинист Михаил Ишутин, его тело до сих пор не спустили с горы.

Ранее в сети появилось видео с дрона, облетающего Наталью. Альпинистка более пяти дней выживала в одиночку. При этом два иностранца пытались помочь женщине. В среду, 13 августа, они принесли ей спальник, горелку, еду и газовый баллон.

