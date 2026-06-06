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02:50, 6 июня 2026Бывший СССР

В России рассказали о владении Лукашенко «психологическим айкидо»

Перенджиев: Лукашенко использует психологическое айкидо, обезоруживая игнорированием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с грубыми угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Возможную реакцию белорусского лидера спрогнозировал в комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, глава Белоруссии не станет реагировать на выпад Киева, поскольку понимает, в чем смысл провокаций против него. «Он понимает, что если будет как‑то реагировать, то доставит удовольствие киевскому режиму, а если нет, то как раз вызовет у них неудовольствие», — считает Перенджиев.

Как утверждает эксперт, Лукашенко применяет приемы психологического айкидо, обезоруживая противника игнорированием его выпадов. «Если не вестись на подначки провокатора, он начинает грызть себя, по сути говоря, занимается самоуничтожением. Это известный в психологии момент — психологическое айкидо, когда удар или психологическое негативное воздействие ты обращаешь на противника», — заключил Перенджиев.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии нужны мир и спокойствие, а потому ее нужно всеми силами уберечь от «вражьей морды». По словам политика, ему постоянно приходится думать над вопросом «как все сохранить».

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