С застрявшей на самой опасной горе СССР альпинистки хотят взыскать миллионы за спасение. Она находится на пике Победы уже 9 дней

С застрявшей в горах альпинистки Наговицыной могут взыскать миллионы за спасение
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @natalina_1022

Операция по спасению российской альпинистки, застрявшей на пике Победы в Киргизии, продолжается. За спасение с нее хотят взыскать миллионы рублей.

По последней информации, 47-летняя Наталья Наговицына с 12 августа находится на высоте 7000 метров при низкой температуре. На пике женщина находится без еды и воды. Несколько попыток спасти ее не увенчались успехом.

По данным Telegram-канала Shot, женщина не подает признаков жизни. Операция по ее спасению может занять несколько дней, причем совершить посадку на вершину вертолет не может из-за сильного ветра.

Фото: Michal Knitl / Shutterstock / Fotodom

Расходы на операцию по спасению превышают страховку

Перед восхождением Наговицына купила лишь базовую страховку, рассчитанную на расходы на сумму, не превышающую 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей). Источник сообщил, что, если спустить россиянку живой не удастся, заставить оплачивать расходы могут ее 27-летнего сына. Сумма составляет около 60 тысяч долларов (примерно 4,8 миллиона рублей), которые в полном объеме страховка не покрывает.

Изначально в группе должно было быть шесть человек, но двое отказались от похода. В итоге в горы отправились Наговицына, ее напарник Роман, а также немец и итальянец, которые пытались спасти альпинистку.

Фото: @natalina_1022

Теперь на помощь женщине отправились добровольцы из турфирмы. Профессиональные альпинисты пробирались к ней почти двое суток и 21 августа достигли отметки 5,8 тысячи метров. До точки назначения остается еще 1,4 тысячи.

Альпинистка заплатила за тур 400 тысяч рублей и отправилась в поход со свежей травмой

За восхождение на пик Победы Наговицына заплатила 400 тысяч рублей. Предположительно, группу через горную местность на пик Победы сопровождал неопытный гид.

Известно, что альпинистка отправилась в поход со свежей травмой. По словам ее подруги Лии Поповой, полгода назад Наговицына уже ломала ногу.

Тогда она тоже была в походе, но она не жаловалась никогда, всегда шла вперед к цели. Была в отличной физической форме, участвовала в забегах

Лия Поповаподруга застрявшей в горах Киргизии альпинистки

В турфирме заявили, что на операцию по спасению ориентировочно понадобится три дня. До россиянки пытаются добраться профессиональные альпинисты. МЧС не привлекают к спасению из-за сложного рельефа и проблем с акклиматизацией на высоте.

