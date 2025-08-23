Спасатели раскрыли шансы на эвакуацию альпинистки Наговициной с пика Победы

Спасатели заявили о невозможности эвакуировать альпинистку Наговицину

Эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы невозможно. Об этом заявил начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков, его слова приводит ТАСС.

Греков заявил, что сложность состоит не в том, чтобы найти Наговицину, а в том, чтобы туда добраться и транспортировать альпинистку. С такой высоты, по его словам, никого не снимали за всю историю. «Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — сказал спасатель.

Наговицына застряла на высоте семь тысяч метров 12 августа из-за перелома ноги. В последний раз живой ее видели во время запуска коптера 19 августа. В пятницу, 22 августа, вертолет с итальянскими пилотами не смог подняться на вершину из-за плохих метеоусловий и убедиться, что 47-летняя Наталья жива. Спасатели, отправившиеся на помощь, также не добрались до места и вернулись в лагерь.