Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:08, 21 августа 2025Путешествия

Спасатели оценили шансы на спасение россиянки на пике Победы

Спасатели назвали низким шанс спасти российскую альпинистку на пике Победы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Спасатели, которые занимаются операцией по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, получившей травму на пике Победы в Киргизии, столкнулись с трудностями. Об этом заявил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

По словам собеседника агентства, шансы на спасение россиянки крайне низки из-за экстремальных условий: трехкилометрового скального гребня, необходимости задействовать не менее 30 опытных спасателей и невозможности применения авиации из-за разреженности воздуха на высоте 7 тысячи метров.

Пятницин отметил, что, по мнению федерации, Наговицыну недостаточно подготовили к такому сложному маршруту. В настоящее время группа спасателей, отправленная Министерством обороны Киргизии, продолжает попытки добраться до альпинистки, однако по оценкам специалистов это займет не менее 2–3 дней.

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Напарник россиянки по имени Роман оказал ей первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи для подруги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу. Целью объявлен полный захват города и освобождение заложников

    В России захотели полностью запретить прокат электросамокатов

    Опытные в сексе люди дали советы девственникам

    Раскрыты возможные траты Украины на выплаты семьям погибших военных

    В США назвали Уиткоффа «повелителем бедствий»

    Россия и Индия за последние пять лет увеличили товарооборот почти в семь раз

    На Западе рассказали о росте числа готовых отказаться от территорий ради мира украинцев

    В США допустили согласование основ сделки до встречи Путина и Зеленского

    Спасатели оценили шансы на спасение россиянки на пике Победы

    50-летнего Леонардо Ди Каприо в плавках сняли на яхте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости