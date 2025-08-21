Спасатели оценили шансы на спасение россиянки на пике Победы

Спасатели назвали низким шанс спасти российскую альпинистку на пике Победы

Спасатели, которые занимаются операцией по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, получившей травму на пике Победы в Киргизии, столкнулись с трудностями. Об этом заявил ТАСС вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

По словам собеседника агентства, шансы на спасение россиянки крайне низки из-за экстремальных условий: трехкилометрового скального гребня, необходимости задействовать не менее 30 опытных спасателей и невозможности применения авиации из-за разреженности воздуха на высоте 7 тысячи метров.

Пятницин отметил, что, по мнению федерации, Наговицыну недостаточно подготовили к такому сложному маршруту. В настоящее время группа спасателей, отправленная Министерством обороны Киргизии, продолжает попытки добраться до альпинистки, однако по оценкам специалистов это займет не менее 2–3 дней.

12 августа 47-летняя российская альпинистка Наталья Наговицына оказалась в снежной ловушке в горах Киргизии. На пике Победы женщина сломала ногу и застряла на высоте 7 тысяч метров без еды и воды. Напарник россиянки по имени Роман оказал ей первую помощь, после чего решил завершить спуск самостоятельно, чтобы в штурмовом лагере попросить помощи для подруги.