Спасатель рассказал о падении вертолета в ходе операции по спасению Наговициной

Спасатель Семенов рассказал о падении вертолета при спасении Наговициной
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе операции по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, упал вертолет. Об этом сообщил глава спасательной экспедиции Александр Семенов в беседе с «Известиями».

По его словам, все произошло на высоте 4900 метров. «Из-за погодных условий, из-за состояния снежного покрова, к сожалению, наш борт потерпел жесткую посадку, проще говоря, мы упали», — поделился мужчина.

Он отметил, что весь экипаж вертолета получил различные травмы, однако спасателям удалось помочь спуститься двум альпинистам из группы, где находилась и Наговицина. Он также отметил, что альпинистка пыталась спуститься с пика Победы вместе со своим напарником, но во время нахождения в самом опасном месте произошел срыв. Напарник сумел помочь спуститься Наговициной лишь до большого камня, который альпинисты называют «Птица».

Ранее стало известно, что тело Наговициной останется на пике Победы как минимум до 2026 года — спасатели продолжат поиски только весной.

