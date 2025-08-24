Поиски тела российской альпинистки продолжат не раньше 2026 года

Mash: Тело альпинистки Наговициной останется на пике Победы до 2026 года

Тело российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии, останется там как минимум до 2026 года. Лишь тогда спасатели смогут продолжить поиски, пишет Telegram-канал Mash.

«Тело ... Наговициной пролежит в горах Киргизии минимум до весны», — говорится в сообщении. Там отмечается, что весной начнут искать ее палатку. Это связано с тем, что сезон восхождений в нынешнем году уже завершился. Последняя попытка спасателей добраться до альпинистки не увенчалась успехом — они достигли высоты 6100 метров, тогда как Наговицина находилась на высоте 7140 метров.

Наговицина застряла на пике Победы 12 августа. Она сломала ногу. 23 августа стало известно, что операция по ее спасению завершилась.