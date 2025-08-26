На пике Победы за месяц погибли четыре альпиниста. Почему их тела останутся там надолго?

Застрявшая на пике Победы Наговицина находится рядом с телом альпиниста Ишутина

Российская альпинистка Наталья Наговицина — не единственная, для кого восхождение на пик Победы в Киргизии закончилось трагедией. В августе 2025 года смертоносная гора забрала жизни россиянина, итальянца и пары иранцев. А десять лет назад не выжил при спуске с нее опытный архангельский альпинист Михаил Ишутин — его тело до сих пор остается лежать возле камня, где сейчас стоит разорванная палатка Наговициной. Чем опасно это место и почему спасатели отказались от планов эвакуировать тела и остановили операцию по поиску россиянки — в материале «Ленты.ру».

Пара иранцев встретилась с Наговициной до того, как она застряла на гребне

Среди жертв пика Победы оказался и 66-летний Николай Тотмянин — заслуженный мастер спорта и капитан сборной России по альпинизму, обладатель «Золотого ледоруба» и шестикратный обладатель знака «Снежный барс». Он покорил гору 10 августа, а на следующий день у него случился инфаркт. Спасти мужчину врачи бишкекской больницы не смогли.

Советский и российский альпинист, заслуженный мастер спорта России Николай Тотмянин Кадр: Asia Mountains / YouTube

12 августа не стало пары иранских альпинистов Марьям Пилехвари и Хассана Машхадиоглу, которые дошли до вершины и во время спуска встретились с поднимавшейся на пик Наговициной.

Руководитель клуба альпинистов в Иране Хассан Машхадиоглу Фото: @soud_club_saveh

Машхадиоглу был руководителем клуба альпинистов в Иране, а Пилехвари — тренером по альпинизму. Иностранцы отправились покорять гору самостоятельно, без координации, уведомления Иранской федерации альпинизма и местного лагеря «Южный Иныльчек». Тела иранцев не удалось обнаружить даже с дрона.

Тренер по альпинизму Марьям Пилехвари Фото: @maryam.pilehvari.53

Итальянец хотел отплатить россиянке за помощь во время восхождения в 2021 году

Через несколько часов после кончины Машхадиоглу и Пилехвари Наговицина сломала ногу и застряла на гребне. На следующий день, 13 августа, к ней поднялись итальянец Лука Синигалья и немец Гюнтер Зигмунд. Они принесли женщине палатку, мешок, газ и продукты. Спустить россиянку они не смогли и переночевали с ней на горе. Усложнили и без того тяжелую ситуацию стремительно ухудшавшиеся погодные условия.

В конце концов Синигалья и Зигмунд оставили Наговицину и начали спускаться в лагерь. Итальянец получил сильное обморожение. На следующий день у него случился отек мозга, и спасти его не удалось.

Позже выяснилось, что в 2021 году Синигалья уже совершал восхождение с Натальей и ее мужем Сергеем на пик Хан-Тенгри. Тогда россияне помогли итальянцу пройти часть пути на гору. Позже у Сергея случился инсульт на высоте 6,9 тысячи метров, и ночью в бреду он отвязал страховку и упал в пропасть. По данным Telegram-канала Shot, Синигалья хотел отплатить Наговициной за помощь и до последнего пытался ее спасти.

Второй иностранец, отправившийся на помощь альпинистке, получил обморожение конечностей и носа. В консульстве Австрии в Киргизии рассказали, что сейчас Зигмунд находится у себя на родине и проходит лечение.

Погода второй раз помешала спасателям запустить к Наговициной дрон

Президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Эдуард Кубатов заявил, что во вторник, 26 августа, спасатели снова попытались запустить к месту, где застряла Наговицина, дрон, но им не удалось этого сделать из-за высокой облачности и нулевой видимости.

«Если она жива, то [необходимо] приложить все усилия для того, чтобы произвести спасательную операцию с использованием уже еврокоптера. Но на данный момент даже дрон не смог, не могут поднять [его], чтобы зафиксировать состояние Наговициной», — отметил Кубатов.

Спасатели не смогли добраться до застрявшей на горе российской альпинистки и завершили операцию Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В предыдущий раз дрон хотели отправить к альпинистке в понедельник, 25 августа. Но его запуск пришлось отложить из-за сильного тумана. В этот же день начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению альпинистки завершена. По его словам, достать женщину с высоты 7,2 тысячи метров на подъеме к пику Победы нереально. В связи с этим держать группу нет смысла.

Это была последняя надежда, но теперь уже закроют официально поиски, я думаю… Сначала дрон хотели, посмотреть, если она признаков жизни не подает, то сворачивать спасательные мероприятия. Но если она там живая, то тогда попытаться вертолетом снять, что тоже еще не факт. Там высота все-таки 7100 Дмитрий Греков начальник базового лагеря альпинистов

Пик Победы — одна из самых сложных вершин постсоветского пространства

Пик Победы высотой 7,4 тысячи метров — высшая точка Тянь-Шаня и Киргизии. Чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев отметил, что даже не каждый восьмитысячник такой сложный, как эта горная вершина.

«Одна из самых сложных вершин в СССР, мерило мастерства альпиниста-высотника. (…) В СССР пик Победы — это было мерило профессионализма, мерило мастера спорта. Сложный технически, сложный физически маршрут. Новичков на такой горе не найдешь», — пояснил он.

По словам Киселева, пик Победы не очень популярен, но известен в узких кругах элиты альпинизма.

Пик Победы находится в дальнем автономном районе, куда можно добраться только на вертолете Фото: В.Божукова / ТАСС

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин, в свою очередь, подчеркнул, что для восхождений на такие горные вершины нужно иметь опыт и готовиться к ним.

«Дело там отнюдь не только в физических возможностях, огромную роль там играют технические аспекты, морально-психологические и так далее. Нужно понимать, как правильно проходить акклиматизацию, когда менять носки, трусы и майки, как правильно привязывать варежки. Если шквальный ветер варежки унесет, руки белеют буквально за секунды — и все, человек уже ничего не может сделать», — пояснил он.

Старший координатор Альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников добавил, что не пережили восхождение на пик Победы и очень высококвалифицированные альпинисты.

«Человек, который на такую высоту идет — в данном случае 7,5 тысячи метров, — точно должен иметь, как это называется в альпинизме, "высотный опыт". Нужны восхождения на пяток, а то и на десяток разных высоких вершин. И уж точно не ниже 7 тысяч метров, чтобы быть уверенным, что на такой высоте у него не случится отек мозга или отек легкого, как произошло в этой группе», — констатировал он.

Спикер также отметил, что пик Победы находится в дальнем автономном районе, где нет дороги и куда можно добраться только на вертолете. Экспедиция туда очень тяжелая и многодневная. Для того чтобы она была успешной, по мнению Овчинникова, должна быть соответствующая экипировка, снаряжение и, самое главное, команда.