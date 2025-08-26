Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:32, 26 августа 2025Путешествия

Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

Наговицина оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад в Киргизии Ишутиным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Julia Mountain Photo / Shutterstock / Fotodom

Застрявшая в горах Киргизии россиянка оказалась рядом с не выжившим в том же месте 10 лет назад альпинистом Михаилом Ишутиным. Об этом рассказал в беседе с ТАСС старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

По его словам, опытный архангельский альпинист взошел на пик Победы, но не выжил при спуске, его тело осталось возле камня, по другую сторону которого сейчас стоит разорванная палатка Натальи Наговициной. Альпинисты из родного города Ишутина пытались спустить его с горы, однако это не удалось сделать из-за состояния маршрута и лавиноопасности.

Овчинников предположил, что Наговицина тоже останется на пике Победы, поскольку спустить ее или Ишутина оттуда будет трудно.

Материалы по теме:
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
22 августа 2025
«Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили
«Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили
23 августа 2025

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Экс-сотрудника «Яндекса» Ирина приговорили к 15 годам колонии

    В Петербурге за 10 лет построят 16 новых станций метро

    Россиянин требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и попался

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости