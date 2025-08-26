Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

Наговицина оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад в Киргизии Ишутиным

Застрявшая в горах Киргизии россиянка оказалась рядом с не выжившим в том же месте 10 лет назад альпинистом Михаилом Ишутиным. Об этом рассказал в беседе с ТАСС старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа», кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.

По его словам, опытный архангельский альпинист взошел на пик Победы, но не выжил при спуске, его тело осталось возле камня, по другую сторону которого сейчас стоит разорванная палатка Натальи Наговициной. Альпинисты из родного города Ишутина пытались спустить его с горы, однако это не удалось сделать из-за состояния маршрута и лавиноопасности.

Овчинников предположил, что Наговицина тоже останется на пике Победы, поскольку спустить ее или Ишутина оттуда будет трудно.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.