14:02, 26 августа 2025Путешествия

Погода снова помешала спасателям запустить дрон к застрявшей на пике Победы россиянке

Дрон не смог подняться к застрявшей на пике Победы альпинистке из-за непогоды
Алина Черненко
Пик Победы. Архивное фото

Пик Победы. Архивное фото. Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Globallookpress.com

Погода снова помешала спасателям запустить дрон к застрявшей на пике Победы российской альпинистке Наталье Наговициной. Об этом сообщил РЕН ТВ президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Киргизии Эдуард Кубатов.

Собеседник издания отметил, что из-за высокой облачности и нулевой видимости коптер не смог подняться в горы, чтобы зафиксировать состояние россиянки.

Ранее на помощь к Наговициной отправились участники ее группы — немец Гюнтер Зигмунд и итальянец Лука Синигалья. Они установили палатку и отнесли альпинистке газовый баллон, еду и спальный мешок. Однако у Синигальи случился отек мозга, и он не выжил.

Зигмунд получил обморожение конечностей и носа. В консульстве Австрии в Киргизии рассказали журналистам, что сейчас он находится у себя дома и наблюдается у врачей.

Наговицина сломала ногу в горах Киргизии и уже более десяти дней остается на высоте 7000 метров. 22 августа спасатели не смогли добраться до россиянки и вернулись в лагерь. Спустя несколько дней спасатели МЧС Киргизии попытались запустить в горы дрон, но им помешали погодные условия. Сын женщины обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Киргизии Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать.

