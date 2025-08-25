Путешествия
Сын альпинистки Наговициной призвал Краснова и Лаврова помочь спасти его мать

Марина Совина
Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Global Look Press

Сын застрявшей на пике Победы российской альпинистки Натальи Наговициной обратился к Генпрокурору Игорю Краснову, главе МИД Сергею Лаврову и послу России в Кыргызстане Сергею Вакунову с просьбой помочь спасти его мать. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на соцсети Михаила Наговицына.

Мужчина утверждает, что его родственница имеет второй спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. По словам Михаила, спустя неделю на пике она все еще была в сознании, что видно по записи с дрона.

Также мужчина указал, что благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. В связи с этим нельзя терять время.

«Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию», — добавил сын Наговициной.

Накануне стало известно, что дрон обследует место, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая 12 августа на высоте 7000 метров на пике Победы.

До этого сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение при попытке спасти российскую путешественницу на пике Победы. Все произошло на высоте 4900 метров.

