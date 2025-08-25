К застрявшей на горе альпинистке Наговициной решили направить дрон

ФАР: К застрявшей на пике Победы Наговициной отправится беспилотник

Дрон обследует место, где сейчас находится российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая 12 августа на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии. Об этом журналистам ТАСС рассказали в Федерации альпинизма России (ФАР).

Как пояснили в организации, беспилотник хотят отправить на гору в понедельник, 25 августа. Предварительный прогноз обещает хорошие погодные условия, которые дадут возможность отправить летательный аппарат к Наталье, чтобы стало известно, в каком состоянии она находится.

Ранее сообщалось, что итальянский альпинист погиб при попытке спасти Наговицину. По словам российского спасателя Александра Семенова, итальянец Лука получил сильное обморожение, а затем впал в предсмертную агонию и даже пытался избавиться от своей руки.

Смерть настигла мужчину на высотке около 6800 метров. Точное местонахождение его тела уточняется.

Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение при попытке спасти российскую путешественницу на пике Победы. Борт рухнул на высоте 4900 метров, сообщил Семенов.