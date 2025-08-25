Путешествия
00:36, 25 августа 2025Путешествия

К застрявшей на горе альпинистке Наговициной решили направить дрон

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Global Look Press

Дрон обследует место, где сейчас находится российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая 12 августа на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии. Об этом журналистам ТАСС рассказали в Федерации альпинизма России (ФАР).

Как пояснили в организации, беспилотник хотят отправить на гору в понедельник, 25 августа. Предварительный прогноз обещает хорошие погодные условия, которые дадут возможность отправить летательный аппарат к Наталье, чтобы стало известно, в каком состоянии она находится.

Материалы по теме:
«Туда невозможно добраться». Операцию по спасению российской альпинистки завершили
23 августа 2025
«Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?
22 августа 2025

Ранее сообщалось, что итальянский альпинист погиб при попытке спасти Наговицину. По словам российского спасателя Александра Семенова, итальянец Лука получил сильное обморожение, а затем впал в предсмертную агонию и даже пытался избавиться от своей руки.

Смерть настигла мужчину на высотке около 6800 метров. Точное местонахождение его тела уточняется.

Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение при попытке спасти российскую путешественницу на пике Победы. Борт рухнул на высоте 4900 метров, сообщил Семенов.

