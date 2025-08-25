Путешествия
Погода помешала спасателям запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

Погода помешала МЧС Киргизии найти россиянку на пике Победы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: landagent / Wikimedia

Плохие погодные условия помешали спасателям МЧС Киргизии запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы. Об этом рассказал РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС страны Адиль Чаргынов.

По его словам, они в течение нескольких дней ждали возможности запустить дрон и найти Наталью Наговицыну, чтобы убедиться, что она подает признаки жизни. Однако погода так и не позволила это сделать. Более того, по этой же причине не смог подняться в воздух и еврокоптер Airbus Helicopters H125. А прилетевшие в Киргизию итальянские пилоты, которые должны были им управлять, уже вернулсиь на родину.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению россиянки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Наговицына застряла со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

