Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 30 мая 2026Мир

В США предрекли Зеленскому незавидную участь после удара по Старобельску

Риттер: Зеленского ждет незавидная участь после удара ВСУ по Старобельску
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президента Украины Владимира Зеленского и других членов высшего военно-политического руководства страны ждет незавидная участь после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них — Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел: над всеми нависла секира», — отметил он.

По мнению эксперта, именно удар ВСУ по Старобельску стал последней каплей, переполнившей чашу терпения России.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Вскоре президент РФ Владимир Путин дал приказ Минобороны представить предложения по ответу на атаку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

    Молдавия заявила о намерении оставить российского посла в Кишиневе

    Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

    Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    В российском городе появилась винная йога

    Сотрудники ТЦК распылили газ в заступившегося за другого мужчину прохожего

    В России напомнили об особых условиях при расчете пенсии

    Пожилым людям дали четыре совета по питанию

    Россиянка описала поездку в Марокко фразой «со мной несколько раз здоровались на русском»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok