Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

Аэровидеосъемка не обнаружила признаков жизни Наговициной

Госкомитет нацбезопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки не обнаружил признаков жизни альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Состояние россиянки раскрыл Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан», который ссылается на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что очередная поисково-спасательная операция с применением современных технологий была проведена в среду, 27 августа. Место, где находится Наговицина, снял с воздуха беспилотник, оснащенный высокоточным оборудованием.

«Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра, удалось сделать кадры с применением тепловизора. Признаков жизни на месте нахождения альпинистки обнаружить не удалось», — пояснили в спецслужбе.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не мог.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.