Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:43, 27 августа 2025Путешествия

Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

Аэровидеосъемка не обнаружила признаков жизни Наговициной
Алина Черненко

Фото: Виктор Чернов / РИА Новости

Госкомитет нацбезопасности Киргизии по итогам аэровидеосъемки не обнаружил признаков жизни альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Состояние россиянки раскрыл Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан», который ссылается на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что очередная поисково-спасательная операция с применением современных технологий была проведена в среду, 27 августа. Место, где находится Наговицина, снял с воздуха беспилотник, оснащенный высокоточным оборудованием.

«Несмотря на экстремальные погодные условия, в том числе сильные порывы ветра, удалось сделать кадры с применением тепловизора. Признаков жизни на месте нахождения альпинистки обнаружить не удалось», — пояснили в спецслужбе.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не мог.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости