Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:32, 2 июня 2026Путешествия

В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

РИА Новости: ДТП с российскими туристами участились в Турции из-за незнания местных правил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами — причиной назвали, в первую очередь, незнание местных правил. Об этом РИА Новости сообщил представитель муниципалитета Антальи.

Также частые аварии объяснили невнимательностью водителей и ошибками при управлении арендованным транспортным средством. «Большинство подобных аварий связано не с состоянием дорог, а с нарушением правил дорожного движения и недостаточным знанием местной специфики водителями», — пояснил собеседник агентства.

Материалы по теме:
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024

Достаточно большая часть дорожных происшествий происходит с туристами, арендующими автомобили, квадроциклы и мотоциклы, которые к тому же недооценивают интенсивность движения в курортных точках. «Соблюдение скоростного режима и использование защитной экипировки помогут избежать многих происшествий», — заключил представитель муниципалитета Антальи.

В мае в Турции случилось несколько аварий с туристами. ДТП с двумя микроавтобусами произошло в районе города Серик, в нем пострадали семь россиян, трое из них — дети. 24 мая в провинции Чанаккале экскурсионный автобус вылетел с трассы в поле и перевернулся. Травмы получили 45 пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

    Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

    Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok