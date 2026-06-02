Россиянам назвали сроки прекращения дождей

09:31, 2 июня 2026Экономика

Гидрометцентр: Дожди на Юге России прекратятся к концу июня
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Дожди, накрывшие южные территории России в середине мая, прекратятся только к концу июня. Сроки отступления осадков назвали в Северо-Кавказском гидрометцентре, передает РИА Новости.

Согласно прогнозам, в первой половине текущего месяца местами по региону будут сохраняться осадки разной интенсивности. Во второй половине непогода усилится: к кратковременным дождям добавятся грозы. Больше всего осадков выпадет в Ростовской области, Краснодарском крае и Адыгее.

Вместе с прекращением дождей в конце июня ожидается и повышение температуры.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на Москву обрушится гроза. Непогода ожидает столицу в конце рабочей недели, 4-5 и 7 июня.

