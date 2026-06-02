Глава МИД Киргизии Кулубаев обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

Киргизия поддерживает диалог с Европейским союзом (ЕС) в вопросе предотвращения обхода санкций. Такое заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Кыргызской Республики по итогам встречи министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева с Федеральным министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

«Киргизия, строго следуя своим международным обязательствам, поддерживает открытый и конструктивный диалог с ЕС в целях совместного предотвращения обхода санкций», — сказано в материале.

Союзник России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также подтвердил готовность Бишкека к равноправному и доверительному партнерству с Брюсселем. Глава МИД Киргизии отметил, что односторонние ограничения Евросоюза создают риски для социально-экономического развития стран Центральной Азии.

2 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что казахстанская сторона подпишет с Азербайджаном соглашение о развитии Среднего коридора, что обусловлено нарастающей геополитической напряженностью. Средний коридор является транспортным торговым маршрутом, соединяющим Китай и ЕС в обход территории России через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции.