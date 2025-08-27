Интернет и СМИ
03:05, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Опубликовано снятое дроном видео с Наговициной у пика Победы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Наталья Наговицина

Наталья Наговицина. Фото: @natalina_1022

В сети опубликовали видео, на котором сломавшая ногу на пике Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицина машет рукой подлетевшему к ней беспилотнику. Кадры опубликовал владелец дрона в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кадры с разных ракурсов сняты утром и днем 16 августа. На видео Наговицина находится в оранжевой палатке: предполагается, что это зафиксировали до того, как другую, более теплую палатку, ей принес итальянец. Женщина помахала рукой, когда беспилотник приблизился к ее укрытию.

Альпинистка застряла со сломанной ногой на высоте 7000 метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.

23 августа объявили о завершении операции по спасению Наговициной. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

