Названы варианты спасения застрявшей на пике Победы россиянки Наговициной

Альпинистка Пиунова назвала варианты спасения застрявшей в Киргизии россиянки

Член Федерации альпинизма РФ (ФАР) Анна Пиунова назвала варианты спасения застрявшей на пике Победы россиянки. Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По мнению альпинистки Пиуновой, снять с горы в Киргизии Наталью Наговицину могли десять акклиматизированных мужчин, собрать которых было бы возможно при наличии денег и друзей. «Сразу после срыва ее можно было убедить сползти до обелиска (участок на высоте 7000 метров — примечание "Ленты.ру") и оставить там ждать спасателей», — добавила эксперт.

По сообщению члена ФАР, российский альпинист Тотмянин и его клиент переждали под данным обелиском непогоду в течение 11 дней. «Там большая мульда, защищенная от ветров, огромное поле, где теоретически мог бы приземлиться еврокоптер, и больше шансов, что туда кто-то дойдет», — отметила Пиунова.

Также для спасения Наговициной необходимо было сразу задействовать пилотов, которые имеют опыт полетов на высоте 7000 метров. Эксперт сообщила, что из четверых альпинистов, поднимавшихся на Победу, только немец Гюнтер Зигмунд шел в нормальном темпе, а Наталье и итальянцу Луке Синегилья не стоило идти в гору в сопровождении неопытного гида.

«Возможно, когда ты идешь в горы без гида, без нормальной страховки, не покрывающей поисково-спасательные работы, в компании незнакомых людей и с минимальным пакетом, то нужно четко понимать, что рассчитывать тебе придется только на себя. И выбирать маршруты по силам, а не по амбициям», — подчеркнула опытная альпинистка.

Наталья Наговицина сломала ногу на высоте семь тысяч метров на пике Победы 12 августа. С тех пор специалисты предприняли несколько попыток по спасению женщины, но 23 августа было объявлено о завершении операции.