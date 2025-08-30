Путешествия
20:40, 30 августа 2025

Российский альпинист оценил возможность самостоятельного спасения Наговициной

Альпинист Пятницин: Наговицина с переломом не могла спастись самостоятельно
Алина Черненко

Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Globallookpress.com

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин оценил возможность самостоятельного спасения россиянки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы в Киргизии. Его комментарий приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению собеседника издания, Наговицина с переломом не могла спастись своими силами. «Нужно понимать болевой порог человека», — отметил Пятницин.

Альпинист также подчеркнул, что с той высоты «еще никого не спустили». Более того, по словам эксперта, во время спасательных работ некоторые люди не выжили.

