Боня призвала дать шанс застрявшей на пике Победы альпинистке

Блогерша Боня призвала власти Киргизии спасти альпинистку Наговицину

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призвала дать шанс застрявшей на пике Победы российской альпинистке Наталье Наговициной. Ее слова приводит Super.ru.

Боня, которая сама является опытной альпинисткой, заявила, что Наговицина все еще может быть жива, а также добавила, что необходимо дать разрешение на запуск дрона для спасательной операции.

Блогерша отметила, что получила кадры с дрона, на которых видно, что альпинистка махала рукой, и согласилась с сыном женщины, что на седьмой день «она была полна сил». «Телезвезда также выразила сомнение в результатах съемки МЧС Кыргызстана, заявив, что дрон с тепловизором вел наблюдение с слишком большого расстояния и палатка выглядела лишь как маленькая оранжевая точка», — говорится в материале.

Боня заявила о готовности доставить Наговициной спальный мешок, сушеное мясо и горелку с помощью дрона. Звезда поделилась, что пыталась организовать операцию по спасению «по-тихому», однако столкнулась с трудностями и теперь обращается напрямую к правительству Киргизии с просьбой разрешить использование дрона.

Ранее в МЧС России объяснили свое бездействие во время спасения застрявшей на горе в Киргизии альпинистки.

До этого в МЧС Киргизии признали россиянку Наговицину, которая 12 августа сломала ногу, не смогла передвигаться и застряла на пике Победы на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. 23 августа объявили о завершении операции по ее спасению.