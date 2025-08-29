В МЧС России объяснили бездействие в ситуации с застрявшей на пике Победы Наговициной

«Газета.ру»: МЧС не могло спасти Наговицину без распоряжения от правительства РФ

В МЧС России объяснили свое бездействие во время спасения застрявшей на горе в Киргизии альпинистки. Комментарий пресс-службы ведомства оказался в распоряжении «Газеты.ру».

По данным источника, российские сотрудники гражданской обороны не могли спасти россиянку, потому что Наговицина находилась в Киргизии, а распоряжение от правительства РФ по данной ситуации не поступало. «В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению президента и правительства Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Ранее в МЧС Киргизии признали россиянку Наговицину, которая 12 августа сломала ногу, не смогла передвигаться и застряла на пике Победы на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. 23 августа объявили о завершении операции по ее спасению.