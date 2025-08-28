Альпинист-спасатель проанализировал видео с дрона, облетевшего пик Победы. Как он оценил шансы Наговициной на выживание?

Спасатель Киселев: Если альпинистка Наговицина еще жива, то это станет чудом

Опубликованное администрацией президента Киргизии последнее видео с дрона, облетевшего пик Победы, где со сломанной ногой застряла российская альпинистка Наталья Наговицина, оценил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Специалист дал неутешительные прогнозы, однако подчеркнул, что со стопроцентной уверенностью говорить о том, что спортсменки нет в живых, пока нельзя.

Он отметил, что кадров, свидетельствующих о состоянии россиянки, нет: дрон не сумел запечатлеть саму Наговицину ни в движении, ни без него. При этом он добавил, что женщина может быть без сознания, а спальник может скрывать тепло, из-за чего его фактически не видно через тепловизор. Кроме того, может быть, что во время съемки человек спал.

Согласно опубликованным кадрам, движения внутри палатки нет. Наговицина находится там уже более 15 дней

Говорить уверенно о том, что с Наговициной, следует лишь после того, как ей измерят пульс, подчеркнул Киселев.

Снятая дроном палатка альпинистки Кадр: Telegram-канал Mash

Выживаемость Наговициной альпинист отнес к чуду

В случае, если альпинистка еще каким-то образом оказывается жива, это станет настоящим чудом, уверен спасатель. При этом вероятность того, что это не так, крайне высока, добавляет он.

Я бы сказал, что уже больше недели относится к разделу чуда, если она жива. Реальность, суровая бытность, практика, опыт в альпинизме говорят — скорее всего, ловить нечего. Там уже давно остывшее тело Денис Киселев спасатель

Погода на горе крайне изменчива

По словам специалиста, погодные условия, которые запечатлел дрон, были нормальными. Однако ситуация может в корне измениться, причем всего за час.

Фото: @natalina_1022

Из-за этого создаются сложности для переброски туда людей, которые могли бы помочь россиянке. Он уточнил, что если забросить спасателей на перевал Дикий, то от него все равно нужно будет идти не менее трех дней, а может и больше. В связи с этим он назвал условия трудными и тяжелыми, а спасательные работы в этом случае — рискованным и опасным мероприятием.

Киселев также добавил, что с каждым днем погода на пике Победы будет портиться, так как сезон восхождения на гору уже завершен. Температура здесь будет опускаться, а ветер — становиться суровее.

Год назад Наговициной отказали в восхождении на пик Победы

Белорусский альпинист Артем Ценцевицкий рассказал, что Наговициной год назад запретили подниматься на пик Победы в Киргизии. Тогда причиной стала ее недостаточная подготовка.

Женщина не смогла выдержать темп остальных альпинистов, поэтому Ценцевицкий принял решение развернуть ее вниз в безопасном месте. Говоря о текущей ситуации, он подчеркнул, что на пике Победы «спасение утопающих в 99 процентов случаев это дело рук самих утопающих».

Наговицина находится в непосредственной близости от места смерти Михаила Ишутина, которого не стало при восхождении на пик Победы 10 лет назад. Его тело до сих пор лежит на высоте около 7,2 тысячи метров

Накануне консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности спасения Наговициной. «Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам», — сказано в заявлении.