Застрявшей в горах Киргизии российской альпинистке год назад отказали в восхождении

Альпинист Ценцевицкий: Наговициной год назад отказали в подъеме на пик Победы

Российской альпинистке Наталье Наговициной, которая застряла на горе в Киргизии, год назад отказали в восхождении на пик Победы. Об этом сообщил РИА Новости белорусский альпинист Артем Ценцевицкий.

Он уточнил, что причиной отказа стала недостаточная подготовка Наговициной. По словам собеседника агентства, россиянка не смогла выдержать темп других альпинистов, поэтому он принял решение развернуть ее вниз в безопасном месте. Он отметил, что оценивать уровень подготовки альпиниста очень сложно, однако на тот момент он посчитал подготовку Наговициной недостаточной.

Ценцевицкий также добавил, что на пике Победы «спасение утопающих в 99 процентов случаев это дело рук самих утопающих».

Ранее Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии по результатам аэровидеосъемки не обнаружил признаков жизни альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы со сломанной ногой. Место, где находится Наговицина, снял с воздуха беспилотник, оснащенный высокоточным оборудованием.