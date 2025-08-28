Путешествия
07:41, 28 августа 2025Путешествия

Альпинист дал неутешительный прогноз о выживаемости Наговициной после видео с дрона

Киселев: Если пропавшая альпинистка Наговицина еще жива, то это станет чудом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valeriy Kudryashov / Russian Look / Global Look Press

Если застрявшая на киргизском пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина еще жива, то это станет настоящим чудом, но, вероятно, спасти ее уже не получится. Так высказался спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с журналистами издания aif.ru.

По его словам, на новом опубликованном видео видно нормальную погоду для горы, однако она может поменяться в худшую сторону. Есть определенные проблемы с тем, чтобы отправить группу спасателей, поскольку не везде вертолет сможет сесть, отметил Киселев.

Он охарактеризовал условия как очень тяжелые, поэтому спасательные работы — однозначно рискованное и опасное мероприятие. При этом сезон восхождения, как добавил Киселев, уже закончился. «В горах погода меняется ежечасно, если даже не ежеминутно. В этом и есть одна из основных трудностей», — подчеркнул альпинист.

Судя по ролику, пока невозможно точно определить, жива ли путешественница. С точностью об этом можно будет сказать только тогда, как спасатели доберутся до нее.

Ранее появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки. Запись была сделана военным беспилотником Киргизии. Как отметил оператор, движения внутри палатки нет. Наговицина находится там уже более 15 дней.

