Альпинист дал неутешительный прогноз о выживаемости Наговициной после видео с дрона

Киселев: Если пропавшая альпинистка Наговицина еще жива, то это станет чудом

Если застрявшая на киргизском пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина еще жива, то это станет настоящим чудом, но, вероятно, спасти ее уже не получится. Так высказался спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с журналистами издания aif.ru.

По его словам, на новом опубликованном видео видно нормальную погоду для горы, однако она может поменяться в худшую сторону. Есть определенные проблемы с тем, чтобы отправить группу спасателей, поскольку не везде вертолет сможет сесть, отметил Киселев.

Он охарактеризовал условия как очень тяжелые, поэтому спасательные работы — однозначно рискованное и опасное мероприятие. При этом сезон восхождения, как добавил Киселев, уже закончился. «В горах погода меняется ежечасно, если даже не ежеминутно. В этом и есть одна из основных трудностей», — подчеркнул альпинист.

Судя по ролику, пока невозможно точно определить, жива ли путешественница. С точностью об этом можно будет сказать только тогда, как спасатели доберутся до нее.

Ранее появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки. Запись была сделана военным беспилотником Киргизии. Как отметил оператор, движения внутри палатки нет. Наговицина находится там уже более 15 дней.