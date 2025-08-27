Появилось видео с палаткой застрявшей в горах Киргизии российской альпинистки

Mash: Появилось видео с палаткой Наговициной в горах Киргизии

Появилось видео с палаткой российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в горах Киргизии. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Уточняется, что запись сделал военный беспилотник Киргизии. Оператор отметил, что движения внутри палатки нет. Наговицина находится там уже 15 дней.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не мог.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

