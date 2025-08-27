Консилиум альпинистов оценил шансы на спасение Наговициной

Консилиум альпинистов: Застрявшую на пике Победы Наговицину невозможно спасти

Консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности спасения застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Наговициной. Об этом сообщается в заявлении киргизской турфирмы «Ак-Сай трэвел» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что группа альпинистов сопоставила риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, и сделала вывод о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне.

«Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам», — говорится в заявлении.

Ранее власти Киргизии заявили, что сделали все возможное для спасения российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы. Пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов подчеркнул, что были привлечены военные беспилотные летательные аппараты для поисков и оценки состояния альпинистки. В спасательной операции были задействованы все соответствующие государственные службы.