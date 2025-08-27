Путешествия
Власти Киргизии рассказали о приложенных для спасения российской альпинистки усилиях

Власти Киргизии заявили, что сделали все возможное для спасения Наговициной
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @natalina_1022

Власти Киргизии заявили, что сделали все возможное для спасения российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы. О приложенных усилиях рассказал пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что были привлечены военные беспилотные летательные аппараты для поисков и оценки состояния альпинистки. Все соответствующие государственные службы были задействованы в спасательной операции. «Доступ к Наталье Наговициной остается затрудненным из-за неблагоприятных погодных условий», — добавил Алагозов.

Ранее в МЧС Киргизии признали Наговицину, которая с 12 августа находится на высоте около 7,2 тысячи метров, без вести пропавшей. Это связано с тем, что констатировать жизнь или смерть россиянки никто не мог.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению альпинистки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

