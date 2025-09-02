Путешествия
17:19, 2 сентября 2025Путешествия

«Для альпиниста остаться в горах — честь». Дрон зафиксировал состояние Наговициной, застрявшей на пике Победы. Что известно?

Боня сообщила о гибели альпинистки Наговициной после облета дроном пика Победы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

На вершину пика Победы в Киргизии, где со сломанной ногой с 12 августа застряла россиянка Наталья Наговицина, во вторник, 2 сентября, вновь был запущен дрон, которому удалось зафиксировать состояние альпинистки.

Летательный аппарат смог запечатлеть сломанную оранжевую палатку, внутри которой лежит женщина. Она не выжила.

Виктория Боня поделилась подробностями

Второй запуск дрона был организован российской телеведущей и блогером Викторией Боней, которая поделилась подробностями съемки. На опубликованных ею кадрах четко видно саму палатку. Она закрыта. Дрон долгое время кружит над ней, всего около 7 минут, однако никаких признаков жизни за это время замечено не было.

Фото: @natalina_1022

Блогер сообщила, что спасать некого и теперь наверняка можно сказать, что Наговициной больше нет. «Мощь, дух, сила, — три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье», — высказалась она.

Наталья Наговицина упокоилась с миром

Виктория Бонятелеведущая
Тело альпинистки останется на горе до весны

21 день назад 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с горы и застряла на высоте около 7200 метров. Ее пытались эвакуировать оттуда несколько раз, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом. Несмотря на то, что в течение первой недели она была еще жива, впоследствии попытки спасти женщину больше не осуществлялись, так как существовал риск потерять еще больше людей из-за опасных погодных условий.

Итальянский альпинист, попытавшийся прийти на помощь Наговициной, погиб. Также во время операции по ее спасению разбился вертолет

Первый запуск дрона, который осуществили 27 августа, также не зафиксировал признаков жизни в палатке Наговициной, однако многие, в том числе и Боня, верили, что альпинистка еще может быть жива. Тогда никто с уверенностью не мог и не хотел сказать, что россиянки больше нет. Теперь, когда камера вновь не увидела жизни на вершине горы и прошло целых три недели с момента, когда женщину оставили одну в ледяной ловушке, надежды на лучшее больше нет.

Своему сыну она говорила: «Для альпиниста остаться в горах — это честь». Ее тело не получится снять до весны 2026 года.

