Турист с травмированными конечностями пять дней выживал в одиночку в США

New York Post: Турист пять дней выживал в одиночку на реке Иллинойс в США

Пропавший в дикой местности в США турист пять дней выживал в одиночку с травмированными конечностями. Об этом сообщило издание New York Post.

26-летний Габриэль Вон 16 февраля отправился с группой в сплав по реке Иллинойс в штате Орегон. Он сообщил товарищам, что пойдет в лес, но вскоре вернется, однако после этого перестал выходить на связь.

Масштабные поиски с воздуха длились несколько суток и принесли результат только 20 февраля — путешественника заметили в долине водоема на три километра ниже точки отправления. Бригада спасателей спустилась к пострадавшему и выяснила, что Вон не сможет пойти пешком из-за полученых травм. Его эвакуировали из труднодоступной местности вертолетом. Эксперты не обнародовали информацию о том, как мужчина выживал без посторонней помощи.

