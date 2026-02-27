Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:21, 27 февраля 2026Путешествия

Турист с травмированными конечностями пять дней выживал в одиночку в США

New York Post: Турист пять дней выживал в одиночку на реке Иллинойс в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: U.S. Coast Guard

Пропавший в дикой местности в США турист пять дней выживал в одиночку с травмированными конечностями. Об этом сообщило издание New York Post.

26-летний Габриэль Вон 16 февраля отправился с группой в сплав по реке Иллинойс в штате Орегон. Он сообщил товарищам, что пойдет в лес, но вскоре вернется, однако после этого перестал выходить на связь.

Материалы по теме:
Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
Почему туристы иногда исчезают бесследноОб отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом
17 июня 2016
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации» Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
«Минута страсти с пантерой приведет к госпитализации»Хищник дома: настоящая дружба, правонарушение или болезнь?
26 января 2017

Масштабные поиски с воздуха длились несколько суток и принесли результат только 20 февраля — путешественника заметили в долине водоема на три километра ниже точки отправления. Бригада спасателей спустилась к пострадавшему и выяснила, что Вон не сможет пойти пешком из-за полученых травм. Его эвакуировали из труднодоступной местности вертолетом. Эксперты не обнародовали информацию о том, как мужчина выживал без посторонней помощи.

Ранее турист упал в океан с обрыва на пляже и пропал без вести. Неделю спустя спасателям удалось его найти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Россияне смогут увидеть редкое явление

    Названы последствия запуска ракет ВСУ по региону России в 800 километрах от границы

    Захарова поделилась инсайдами о событиях в Буче

    В Госдуме прокомментировали инициативу с компенсацией коммуналки пенсионерам

    НАТО одобрило iPhone

    Турист с травмированными конечностями пять дней выживал в одиночку в США

    Пенсионерку вместо лечения привязали к кровати в российской больнице

    ВСУ запустили новейшие ракеты по региону России в 800 километрах от границы

    России предрекли проблемы с картофелем из-за Пакистана и Афганистана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok