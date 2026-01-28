Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

Британский турист упал в океан с обрыва в Австралии и был найден бездыханным

Британский турист, пропавший после падения в океан в Австралии, был найден бездыханным. Об этом пишет таблоид The Sun.

18 января 23-летний иностранец поскользнулся и упал в воду с обрыва на живописном туристическом пляже Мистери-Бей в штате Новый Южный Уэльс. После того как молодой человек не всплыл на поверхность, на место сразу же вызвали службы экстренной помощи, которые занялись его поисками.

Неделю спустя тело британца вынесло на берег другого пляжа, который находится примерно в семи километрах от Мистери-Бей. «Он не ловил рыбу с камней, это был мужчина, осматривавший окрестности, с которым, похоже, произошел несчастный случай», — заявил главный инспектор из полицейского управления Южного побережья Шейн Джессеп.

Ранее в этой же стране 12-летний ребенок пропал без вести во время купания на популярном пляже для серферов. Сначала родственники пытались найти мальчика сами, а потом обратились в экстренные службы.

