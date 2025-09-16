Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?

За организацию убийства бизнесмена Рагхуванши в Индии арестовали его жену

История убийства бизнесмена Раджи Рагхуванши во время медового месяца в Индии похожа на готовый сценарий для нового фильма Болливуда. Мужчина поехал в свадебное путешествие с женой и пропал вместе с ней без вести, а спустя неделю его разложившееся тело нашли в ущелье в дремучей глуши штата Мегхалая. Вскоре организаторов преступления задержали — оказалось, что его тщательно спланировали новоиспеченная супруга жертвы и ее любовник. Подробности истории — в материале «Ленты.ру».

Раджа занимался бизнесом и готовился к семейной жизни

Раджа Рагхуванши был младшим из трех братьев в большой дружной семье из города Индор, штат Мадхья-Прадеш. Мужчина взял на себя управление семейным бизнесом — возглавил компанию Raghuvanshi Transport, которая предоставляет автобусы в аренду школам и учебным заведениям.

Раджа был трудолюбивым и ответственным человеком и готовился к новому этапу своей жизни — браку с возлюбленной Сонам, дочерью владельца фанерного завода. Девушка тоже была успешной в работе — она руководила практически всеми отделами семейного бизнеса: выставлением счетов, бухгалтерией и администрированием. Такому перспективному союзу были рады родители обоих молодых людей.

Раджа и Сонам познакомились в октябре 2024 года, а 11 мая 2025 года состоялась брачная церемония в индийских традициях. 20 мая молодожены отправились в штат Мегхалая в медовый месяц. Вряд ли Раджа мог представить, что это путешествие станет для него последним.

Молодожены не добрались до места назначения и пропали без вести

Двухъярусный мост из корней деревьев в деревне Нонгриат — уникальное природное сооружение, не имеющее аналогов в мире. Считается, что ему более 200 лет, он устойчив к наводнениям и способен восстанавливаться после повреждений, так как продолжает расти. Именно в этом удивительном месте располагался гостевой дом «Шипара», где 22 мая провели первую ночь своего медового месяца Раджа и Сонам.

Двухъярусный мост из корней деревьев в деревне Нонгриат Фото: Ashwin Kumar / Flickr

На следующее утро они выехали оттуда и отправились в другую деревню — Маулакхиат. Однако до точки назначения пара не добралась — связь с молодоженами оборвалась, и вскоре родные Раджи и Сонам подали заявление в полицию об их пропаже.

Согласно записям телефонных разговоров, которые добыли полицейские, девушка ​​в последний раз позвонила своей матери около 13:43 23 мая, после этого оба телефона были выключены. На следующий день арендованный скутер пары был найден брошенным в придорожном кафе. Семья и местные власти немедленно приступили к поискам, но никаких следов молодоженов обнаружить не удалось.

Тело жениха лежало в ущелье под водопадом

Поисковые работы заняли больше недели. 2 июня беспилотник Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) Индии заметил тело Раджи у подножия глухого ущелья под трехъярусным водопадом Вэй Савдонг. Оно уже было сильно разложено — брату удалось опознать мужчину лишь по татуировке на правой руке. На голове у него были раны от острого оружия, предположительно, мачете. Кроме того, на месте преступления нашли белую женскую рубашку, блистерную упаковку лекарств, часть экрана мобильного телефона и смарт-часы.

Раджа Рагхуванши Кадр: INDIA TV

Окружная полиция подтвердила обнаружение тела Раджи и возбудила дело. Для расследования обстоятельств преступления создали Специальную следственную группу (SIT). Ее сотрудники отметили, что местонахождение Сонам ​​остается неизвестным, и ее поиски продолжились.

Позже полицейские заявили, что им удалось обнаружить окровавленное оружие, которое, предположительно, использовалось при совершении преступления, а в соседней деревне Маукма был найден черный плащ в мокрых пятнах.

Тем временем семья Раджи публично поставила под сомнение обстоятельства произошедшего. Брат жертвы, Випин Рагхуванши, потребовал передать дело в Центральное бюро расследований (CBI) Индии, утверждая, что полиция не уделяет инциденту должного внимания.

Близкие Раджи также рассказали, что на нем были золотые украшения (кольца, цепочка и браслет), которых на теле не оказалось. По их мнению, на Раджу могли напасть с целью ограбления.

Забили тревогу и родственники Сонам — они призвали власти не терять надежды найти девушку живой и начать расследование CBI.

Сонам ​​Рагхуванши Фото: The New Indian Express

Об инциденте высказался главный министр штата Мегхалая Конрад Сангма. Он признался, что произошедшее шокировало его, и заверил общественность, что правительство штата полностью поддерживает полицейское расследование.

В расследовании помог местный туристический гид

За несколько дней до обнаружения тела туристический гид в Мегхалае Альберт Пде дал полиции важную подсказку. Он заявил, что в день исчезновения Раджи и Сонам видел их гуляющими с тремя подозрительными мужчинами.

Четверо мужчин шли впереди, а женщина — позади. Они разговаривали на хинди, и я не мог понять, о чем они говорят, поскольку знаю только кхаси и английский Альберт Пде туристический гид в штате Мегхалая

Индиец добавил, что предлагал свои услуги паре, но они отказались и пошли с другим гидом по имени Бха.

Полиция арестовала Сонам по подозрению в организации расправы над мужем

Заявление гида помогло следователям выйти на исполнителей, а затем и на организаторов преступления. 8 и 9 июня сотрудники SIT задержали всех пятерых в штатах Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш.

Обвиняемые в убийстве индийского бизнесмена Раджи Рагхуванши First pic of the four key accused together. . Кадр: INDIA TV

Расследование показало, что трое киллеров расправились с Раджой прямо на глазах у Сонам. Мотивы преступления удивили даже опытных полицейских — выяснилось, что невеста все тщательно спланировала заранее вместе с любовником — Раджем Кушвахой, который работал в фирме ее брата. Еще до свадьбы она заказала мачете в интернете и наняла трех мужчин для воплощения в жизнь своего жестокого плана.

Отец девушки отказался верить в эту версию и настаивал на продолжении расследования. После того как полиция Мегхалаи подала в суд 790-страничное обвинительное заключение против группы, семья потребовала самой суровой меры наказания для обвиняемых.